Triple homicidio en Quepos “fue un ataque por ajuste de cuentas”

“Se puede determinar, preliminarmente, que el ataque fue por ajuste de cuentas”, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras el triple homicidio registrado la noche de este lunes en barrio El Cocal de Quepos, Puntarenas.

De acuerdo con la Policía Judicial, dentro de una casa incendiada fueron hallados los cuerpos calcinados de un hombre sin identificar y de una menor de 16 años, ambos con impactos de bala.

"A unos 100 metros de la estructura se localizó a otro hombre fallecido, quien, al parecer, intentó huir de los agresores, pero también presentaba heridas de arma de fuego.

"Una cuarta persona fue trasladada en condición crítica al Hospital Max Terán Valls de Quepos; esta víctima no tenía quemaduras, pero sí lesiones graves por arma de fuego", indicó el OIJ.

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atendió la emergencia a las 10:36 p. m., cuando se reportó el incendio de una casa de 100 metros cuadrados, ubicada frente a la plaza del lugar. La estructura estaba envuelta en llamas con riesgo de propagarse a viviendas cercanas.

La benemérita institución tuvo que pedir colaboración de la Fuerza Pública porque se reportó que en el lugar hubo una balacera antes de que iniciara el fuego.



En la atención trabajaron dos unidades extintoras y un vehículo de apoyo, logrando controlar la emergencia. “Dentro de la vivienda se localizaron dos de las víctimas mortales”, dijo Bomberos.



Las autoridades judiciales mantienen la investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar plenamente a los fallecidos.





