Triple homicidio en Pavas: Sicarios entraron a comercio para atacar a víctimas

Este domingo, la policía judicial explicó la versión preliminar que manejan los investigadores respecto a lo que ocurrió al momento en que tres personas fueron abatidas a balazos en Pavas.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas fueron identificadas como Hernández, de 28 años; Espinoza, de 22; y Fallas, de 29, quienes murieron en el sitio producto de múltiples heridas de bala.

El ataque ocurrió alrededor de las seis de la tarde en el sector de Lomas del Río, donde, según lo explicado, los tres hombres se encontraban dentro del comercio cuando los sicarios llegaron al lugar y abrieron fuego contra los ahora fallecidos.

Los cuerpos quedaron sobre la acera, justo en la entrada del establecimiento comercial donde ocurrió el incidente.

Los agentes judiciales recolectaron varios indicios balísticos que serán analizados en laboratorio para determinar el tipo de arma utilizada y su posible relación con otros hechos violentos.

Ayer, Cruz Roja atendió la emergencia con tres unidades, sin embargo, al llegar al lugar declaró sin vida a los tres hombres. La Fuerza Pública acordonó la escena hasta la llegada de los investigadores judiciales.

Los cuerpos fueron trasladados a Medicatura Forense, donde se les practicará la autopsia correspondiente.