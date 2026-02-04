Triple homicidio en Paso Ancho: hombres fueron asesinados a balazos en vía pública

Un triple homicidio se registró la madrugada de este miércoles en el sector de Paso Ancho, San Sebastián, en San José, luego de que tres hombres fueran atacados a balazos mientras se encontraban sobre la vía pública.

De acuerdo con la información preliminar, la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 5:23 a.m. por tres personas heridas por arma de fuego. Sin embargo, al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales (ver video adjunto de Telenoticias).

Las autoridades indicaron que, por el momento, se desconoce la identidad de los fallecidos, quienes tendrían edades entre los 20 y 40 años. Los cuerpos quedaron tendidos en la calle tras el ataque.

Según versiones iniciales recabadas en el lugar, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a las víctimas y les dispararon en múltiples ocasiones, provocándoles la muerte en el sitio.

El hecho ocurrió a unos 100 o 150 metros de la plaza de deportes de San Sebastián, punto cercano al lugar donde se recibió el primer llamado de emergencia.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran a cargo del levantamiento de los cuerpos y de la investigación para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.



