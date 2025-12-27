Triple homicidio en Parrita: ¿Qué decidió el PANI sobre la menor herida?

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervino el caso del triple homicidio ocurrido en el centro de Parrita durante Nochebuena, debido a que entre las personas heridas se encuentra una niña de 12 años, quien recibió impactos de bala en sus piernas y fue operada en el Hospital Nacional de Niños.

El ataque dejó tres hombres fallecidos y dos personas heridas, entre ellas la menor. Tras una consulta de Teletica.com, el PANI confirmó que su oficina local asumió el caso.

La institución verificó la ubicación de los demás niños con un recurso familiar y coordinó con el centro médico para dar seguimiento a la condición de la menor herida.



Además, el PANI anunció que brindará acompañamiento psicosocial y legal para garantizar la integridad de los menores, quienes fueron testigos directos del ataque y del asesinato de familiares.



De acuerdo con la investigación preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres llegaron caminando hasta la vivienda donde la familia compartía la cena navideña y abrieron fuego contra las personas presentes antes de huir del sitio.

En el lugar se confirmó la muerte de tres hombres identificados con los apellidos Navarro (38 años), Marín (45) y Rojas (52).

El OIJ presume que el ataque iba dirigido contra Navarro, por lo que las demás víctimas serían colaterales. No se descarta que el hecho esté relacionado con un posible ajuste de cuentas.