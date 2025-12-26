Triple homicidio en Parrita: PANI intervendrá caso de niña herida de bala

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervendrá en el caso de violencia armada que enlutó a toda una comunidad en Parrita, Puntarenas, durante Noche Buena, cuando un grupo de hombres armados entró a una casa y abrió fuego contra las personas que estaban ahí.

Ante consulta de Teletica.com, el PANI explicó que si bien el incidente ﻿no ingresó al Departamento de Atención y Respuesta Inmediata﻿ de la institución, ya hay una comunicación formal con la oficina regional de la institución en Quepos con el fin de aplicar las medidas necesarias para salvaguardar el bienestar de la menor herida en el incidente.

La intervención del Patronato se da debido a que entre las personas heridas durante el ataque está una niña, quien según la central de comunicación de Cruz Roja, tiene entre 8 y 10 años de edad, y resultó, al menos, con una herida de bala en la pierna.

Mientras tanto, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad de las tres víctimas mortales del ataque. Se trata de tres hombres de apellido Navarro, de 38 años; Marín, de 45, y Rojas, de 52 años, quienes fallecieron en el lugar producto de múltiples disparos.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Judicial, el ataque ocurrió alrededor de las 9:30 p. m. del 24 de diciembre. Además de la niña, otra persona adulta resultó herida durante el tiroteo, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado su identidad ni su condición de salud.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento de los cuerpos en el sitio y mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables de este hecho violento en plena celebración navideña.