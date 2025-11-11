Tribunal dicta 60 años de cárcel por asesinato de dueño de joyería en Liberia

El Tribunal Penal de Liberia impuso 60 años de prisión contra dos sujetos vinculados con el asesinato del dueño de una joyería.﻿

Mediante sentencia 556-2025, el órgano jurisdiccional declaró el lunes a dos hombres de apellidos Fuentes y Flores, autores responsables del asesinato de Raúl Talavera y, en tal carácter, les impuso 30 años de cárcel a cada uno.

Durante el juicio se acreditó que los hombres idearon un plan para asaltar una joyería, de la que el ofendido era el propietario, el 22 de julio de 2024.

Respecto a Fuentes, la Corte Suprema de Justicia especificó en un comunicado, este martes, que era el responsable de trasladar hasta un lugar específico un bolso para repartir comida exprés de una plataforma y hacerles entrega a otras personas, quienes se identificaron como falsos repartidores para pasar desapercibidos y no generar sospechas al momento de traslado al local.

De la misma manera, ese imputado era el encargado de llegar al sitio acordado, para que cuando las otras personas consumaran el robo y salieran en huida del sitio, recibiera nuevamente el bolso y, de esta forma, ninguno fuera identificado.

Sobre la participación de Flores no se brindó mayor detalle en la nota de prensa del Poder Judicial.

El día de los hechos, tras vigilancias y el marcaje del lugar, dos colaboradores no identificados de los encartados llegaron al lugar en una motocicleta, haciéndose pasar falsamente por repartidores de comida, en las afueras de la joyería.

Acto seguido, estos sujetos ingresaron al local y, una vez dentro, uno de los hombres apuntó contra Talavera y lo amenazó. El agraviado, de manera instintiva, levantó su mano con la cual sostenía una herramienta de trabajo, ante lo cual el ladrón, con la intención de asegurar el robo, le disparó en al menos cuatro oportunidades.

El dueño de la joyería murió en el sitio. Tras su deceso, los perpetrados quedaron sin resistencia alguna, por lo que quebraron los vidrios de las vitrinas y se apoderaron de gran cantidad de joyas y relojes que se mantenían en exhibición. Luego, los sujetos emprendieron su huida.