Tribunal de Apelación aprueba extradición de “Macho Coca” a EE. UU.

El Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José aprobó la extradición a Estados Unidos de Gilberth Bell Fernández, alias “Macho Coca”, por aparente narcotráfico, según confirmó este martes el Poder Judicial ante una consulta de Teletica.com.



El empresario limonense enfrentó el pasado miércoles 27 de mayo una audiencia de apelación, luego de que en marzo anterior un juez rechazara la solicitud de extradición.



De acuerdo con la información suministrada por el Poder Judicial, el Tribunal resolvió con lugar la apelación presentada por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, por lo que procede la entrega diferida de Bell Fernández.



La resolución establece que el extraditable mantiene una causa penal pendiente en Costa Rica, la cual deberá contar con una resolución judicial definitiva antes de que se concrete su entrega a las autoridades estadounidenses.



Según detalló el Poder Judicial, este 2 de junio se comunicó la parte dispositiva del voto 2026-0960, la cual ya fue notificada a todas las partes intervinientes. "La sentencia integral será comunicada este miércoles", indica.



En la comunicación de la parte dispositiva se indica que: "(...) Se concede de forma diferida la extradición de ... condicionada a que, de previo a la entrega material de dicho extraditable, se resuelva en definitiva la causa penal que actualmente se sigue en nuestro país en su contra y por la cual se encuentra privado de su libertad".



Además, el Tribunal revocó la decisión del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de Limón que había dejado sin efecto la detención cautelar sin límite de tiempo y el impedimento de salida del país que pesaban sobre Bell Fernández.

"Se revoca la decisión del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de Limón de dejar sin efecto la detención cautelar sin límite de tiempo y su impedimento de salida que sobre él pesaban, ordenándose ambas medidas en este acto por el plazo de seis meses en contra del extraditable para mantenerlo sujeto al proceso de extradición y poder garantizar su formal entrega", señala la resolución.

Asimismo, el fallo establece una serie de condiciones que deberán ser cumplidas por el Gobierno de Estados Unidos antes de la entrega del empresario.



La parte dispositiva indica que: "De previo a la entrega ... debe el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica hacer promesa formal de no juzgarle por otro hecho o hechos, no contemplados en la petición de extradición, que fueran anteriores o concomitantes a este, y que no será sometido a sanciones diversas a las correspondientes a aquellos por los que se acuerda la extradición. Tampoco se le aplicará la pena de muerte, prisión perpetua y, en caso de imponérsele pena de prisión, esta no podrá superar los cincuenta años".



Actualmente, Bell descuenta prisión preventiva por otra investigación vinculada al aparente robo de combustible en el Caribe costarricense.

