Tribunal Contencioso frena intento de Municipalidad de demoler dos propiedades en playa Hermosa

Un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo detuvo el intento de la Municipalidad de Garabito de demoler dos viviendas habitadas en Playa Hermosa de Jacó.

El alcalde Francisco González había anunciado la intención de eliminar estructuras como parqueos, cercas y otras construcciones que, según afirmó, se encuentran dentro de un derecho de vía del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Sin embargo, el Tribunal acogió una medida cautelar solicitada por las familias afectadas, lo que frenó temporalmente la acción municipal. El plazo dado por el alcalde vencía el 15 de agosto, pero ese mismo día se conoció el fallo judicial que suspendió la demolición.

Ahora, las partes deberán esperar la resolución definitiva de esta instancia judicial para conocer el futuro de las propiedades.