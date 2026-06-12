Tribunal aprueba criterio de oportunidad y deja lista extradición de “Macho Coca” a EE. UU.

El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Limón aprobó este jueves un criterio de oportunidad a favor de Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, lo que deja prácticamente listo su proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde es requerido por presuntos delitos relacionados con tráfico internacional de drogas.



La resolución se da luego de que el Ministerio Público solicitara la aplicación de esta figura jurídica en una causa que se seguía en contra del sospechoso por el delito de robo agravado, específicamente por presunto robo de combustible.



Precisamente, este expediente era el único proceso penal que permanecía abierto en Costa Rica contra Fernández y la razón por la que se mantenía en prisión preventiva desde el año anterior.



La solicitud fue presentada por la Fiscalía después de que el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José confirmara la procedencia de la extradición requerida por las autoridades estadounidenses.



Con la aprobación del criterio de oportunidad por parte del tribunal limonense, alias “Macho Coca” ya no enfrenta causas penales pendientes en el país, por lo que el trámite de extradición entra en su fase final.



Según trascendió, también existía una causa que inicialmente tenía fecha para juicio; sin embargo, el Ministerio Público indicó que en ese expediente Fernández había sido sobreseído, por lo que el proceso continúa únicamente contra otros imputados.



Ahora, el único paso pendiente corresponde a las autoridades de Estados Unidos, que deberán presentar la documentación y garantías requeridas dentro del procedimiento de extradición. Una vez cumplido ese requisito, las autoridades judiciales definirán la fecha en que el sospechoso será trasladado a territorio estadounidense.



Fernández es requerido por la justicia de ese país por presuntos vínculos con actividades de tráfico internacional de drogas.



De esta manera, Costa Rica concluye prácticamente todas las etapas judiciales internas necesarias para concretar la entrega de “Macho Coca” a las autoridades estadounidenses.