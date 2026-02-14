Tribunal absuelve a sospechoso de femicidio de Johanna Quirós Chacón

El Tribunal Penal de San José dejó en libertad a un ciudadano colombiano de apellido Vergara, de 40 años, sospechoso del femicidio de Johanna Quirós Chacón. La decisión se tomó tras un mes de juicio, pese a que la Fiscalía Adjunta de Género había solicitado una condena de 21 años de prisión.

La familia de la víctima manifestó su temor de que el extranjero abandone el país durante el proceso de apelación.

“La muerte de mi hija fue hace un año. Ahora resulta que la impunidad de la sentencia nos vuelve a matar. Mató otra vez a mi hija, mató otra vez a toda la familia, y ahora no sé qué nos duele más, la impunidad, que vengan y maten a una muchacha con toda la vida por delante, con cuatro hijos”, dijo el padre.

El femicidio ocurrió en marzo de 2025 en una cuartería en el centro de San José. Según la investigación, la víctima y el sospechoso discutieron, momento en el que él la agredió y la asfixió.

Como parte de las pruebas, la Fiscalía presentó al menos 11 llamadas realizadas por Johanna al 9-1-1 el día del crimen. En una de ellas, la mujer advirtió que “iba a ocurrir un femicidio” y que estaba siendo víctima de agresiones. Posteriormente, el imputado habría llamado para reconocer el asesinato.

“El mismo homicida que había reconocido que la mató, inventó un montón de excusas por las cuales la mató y ahora está libre. Ver que no va a penar ni un día de cárcel es terrible; darnos cuenta de que viene una persona, justifica que mata a una mujer y, al final de cuentas, le creen todo, prácticamente la están condenando a ella que llamó pidiendo ayuda”, agregó un familiar.

Johanna tenía 40 años y era madre de cuatro hijos. Fue la víctima número 11 de femicidio en 2025, año en el que el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial contabilizó 33 casos en el país.

De acuerdo con las estadísticas, ese año se registraron 11 femicidios en Alajuela, 3 en Cartago, 3 en Guanacaste, 3 en Heredia, 2 en Limón, 5 en Puntarenas y 6 en San José. En cuanto al método utilizado: 11 fueron con arma blanca, 7 con arma de fuego, 9 por asfixia, 1 por golpes y 5 permanecen en investigación.

La familia teme que, durante el proceso de apelación, el imputado huya del país y el caso quede impune.