Tres personas murieron en accidentes de motocicleta en Cartago

Tres personas que viajaban en motocicleta murieron la noche de este miércoles en dos accidentes de tránsito ocurridos en la provincia de Cartago, informó la Cruz Roja Costarricense.



El primer caso se registró en el distrito de Quebradilla, donde un motociclista colisionó violentamente contra un automóvil. A la llegada de los cuerpos de emergencia, la víctima ya se encontraba sin signos vitales (ver video adjunto en la portada).



Minutos después, en Cervantes, se reportó un segundo accidente en el que una motocicleta en la que viajaban dos personas —un joven de 25 años y una menor de 15— perdió el control en una curva e impactó contra un camión de carga liviana.



Según versiones preliminares de testigos, ambos se desplazaban a alta velocidad. Tras el impacto, quedaron atrapados debajo del camión y fueron declarados fallecidos en el sitio por personal médico.

​“Se ubican dos pacientes, un hombre y una mujer, atrapados debajo de la estructura del camión. Se trabaja en conjunto con Bomberos, Fuerza Pública y Policía de Tránsito, y ambos son declarados sin signos vitales”, indicó Daniel Umaña, vocero de la Cruz Roja.

Las autoridades reiteraron el llamado a la precaución en carretera, especialmente para motociclistas, quienes figuran entre las principales víctimas mortales en accidentes de tránsito.



De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del 2026 al menos 43 personas han perdido la vida en accidentes viales, cifra que supera los 40 fallecimientos antes de finalizar el primer mes del año.

En 2025, más de 300 motociclistas murieron en este tipo de incidentes en el país.





