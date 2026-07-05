Tres personas heridas tras choque de carro contra cuneta en La Capri

Tres personas resultaron heridas, dos de ellas en condición crítica, luego de que un vehículo colisionara contra una cuneta la mañana de este domingo en San Miguel de Desamparados.



Según informó la Cruz Roja Costarricense, el accidente ocurrió a las 8:24 a. m. en la entrada a La Capri, en San José.



Debido a la magnitud del incidente, la institución movilizó un amplio operativo conformado por tres unidades de soporte básico, dos unidades de soporte de vida, una unidad de rescate, una unidad de primera intervención y personal de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.



Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia localizaron a seis personas involucradas en el accidente, de las cuales cuatro permanecían dentro del vehículo.



Tras las labores de valoración, estabilización y atención prehospitalaria, dos pacientes fueron trasladados en condición crítica y uno más en condición urgente al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica. Las otras tres personas no requirieron traslado.



La emergencia fue controlada en el lugar y, una vez concluidas las labores de atención, las unidades de la Cruz Roja fueron desmovilizadas.

