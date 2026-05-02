Tres personas heridas de gravedad tras aparatoso accidente en San José

Una fuerte colisión registrada a las 4:40 a.m. de este sábado en el sector de 200 metros al norte de la Catedral, en San José, dejó como saldo tres personas heridas de gravedad, según información de la Cruz Roja Costarricense.

En el sitio se atendieron tres pacientes: uno en condición crítica y dos en condición urgente, quienes fueron trasladados al Hospital Calderón Guardia. De forma preliminar, las autoridades investigan si el accidente habría sido provocado por el irrespeto a una señal de tránsito.

El hecho forma parte de una jornada de emergencias atendidas por los cuerpos de socorro, que reportaron al menos nueve incidentes de consideración en un lapso de 10 horas, con tres fallecidos y once heridos de gravedad.

De acuerdo con el balance de Cruz Roja, a las 04:00 a.m. de este sábado en Limón centro, un vehículo se volcó dejando cuatro personas afectadas: una fallecida en el lugar y tres pacientes criticos trasladados al Hospital Tony Facio.

Minutos antes, a las 02:36 a.m. en San Pablo de Heredia, una colisión entre un vehículo y una motocicleta dejó a un hombre adulto herido, quien fue trasladado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl.

A las 02:18 a.m. en Upala, Alajuela, una motocicleta impactó contra un objeto fijo, dejando a un hombre adulto sin signos vitales en la escena.

En horas de la noche del viernes, a las 11:34 p.m. en Flores de Heredia, una colisión entre vehículo y motocicleta dejó a una mujer adulta en condición crítica, trasladada al hospital. Mientras que a las 10:48 p.m., en en Santa Bárbara de Heredia, otro choque entre vehículo y motocicleta dejó a un hombre adulto en condición crítica.

A las 8:58 p.m. en Alajuela centro, un vehículo volcó y atropelló a dos personas, dejando una mujer fallecida en el sitio y dos pacientes en condición crítica, y minutos antes de las 8 p.m.el vuelvco de una moto dejó dos personas en condición crítica en Santa Cruz.

Finalmente, a las 8:05 p.m. en Laurel de Corredores, Puntarenas, un choque entre camión y motocicleta dejó a un hombre adulto en condición crítica.

Hasta finales de marzo, el país registraba cerca de 150 muertes en carretera, según datos de Tránsito. Alajuela encabeza la lista de provincias con más fallecidos, seguida por San José y Puntarenas.

