Tres personas estaban dentro de habitación de motel cuando carro se estrelló

Dos personas fueron trasladadas a un centro médico tras el choque de un automóvil contra una habitación del motel Maison Dorée, en San Sebastián, San José.

El accidente ocurrió a las 2 de la madrugada de este miércoles, cuando el conductor de un vehículo eléctrico perdió el control y se estrelló contra la habitación.

De acuerdo con la Cruz Roja, se valoraron tres hombres adultos: dos fueron trasladados en condición estable a un centro médico y un tercero rechazó la atención hospitalaria. Al parecer, todos eran usuarios de la habitación.

La Policía de Tránsito informó que el conductor del automóvil no estaba presente al momento de su llegada. Se confeccionaron citaciones, pero no fue posible realizarle ninguna prueba.

Según las autoridades, en este tipo de casos no se aplican multas, salvo que el conductor no cuente con licencia o se confirme exceso de alcohol tras la respectiva prueba.