Tres niñas y un adulto mueren en incendio en San José

Tres menores de edad y un adulto murieron la mañana de este miércoles en un incendio.

El fuego inició a eso de las 10:35 a. m. en una casa de 100 metros cuadrados (m2) en Quesada Durán de Zapote, San José, contiguo al condominio María Teresa. El siniestro afectó una vivienda contigua y una ebanistería.

Videos en poder de este medio muestran que una de las estructuras tenía gran cantidad de madera en su interior; situación que pudo haber facilitado la propagación de las llamas

La Central de Monitoreo del Cuerpo de Bomberos confirmó el desplazamiento de seis unidades a la escena.

Una vez controlada la escena, esta pasará a manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). De momento, se desconocen las circunstancias que mediaron en el hecho y le corresponderá a la Policía Judicial su esclarecimiento.



En lo que va del año se tienen 25 personas fallecidas en incendios. El año más mortal en la historia por esta causa fue el 2018, cuando se registraron 30 muertos.