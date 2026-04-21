Tres meses de prisión preventiva para sospechoso de agredir a jueza en Heredia

El Juzgado Penal de Heredia dictó la noche del lunes tres meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Ulloa, señalado como sospechoso de agredir a la jueza Kattia Carballo.

De acuerdo con la investigación preliminar, el sujeto habría atacado a la funcionaria utilizando un perro y posteriormente la habría golpeado.

El sospechoso, de 48 años y vecino de San Pablo de Heredia, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras el incidente.

Las autoridades confirmaron que el caso se mantiene bajo investigación, mientras la jueza recibe atención tras la agresión sufrida.