Tres menores indígenas graves tras vuelco de chapulín en Corralillo de Cartago

Tres menores de edad indígenas se encuentran en estado grave tras el vuelco de un chapulín en Cartago.



La emergencia se registró a las 4 p. m. de este martes en Santa Elena de Corralillo, cuando el vehículo, que llevaba a 40 personas a bordo, volcó en circunstancias que están en investigación.



Según la Cruz Roja Costarricense, los equipos de socorro valoraron a cuatro pacientes en condición crítica: tres de ellos menores de edad y un adulto; además, seis personas fueron trasladadas en estado urgente a distintos centros médicos, entre ellos el Hospital Max Peralta, la Clínica Marcial Fallas y el CAIS Los Santos.



Los tres menores, de 6, 11 y 17 años, fueron remitidos al Hospital Nacional de Niños.



La Cruz Roja Costarricense desplegó 13 ambulancias para la atención de la emergencia.



Las personas que viajaban en el vehículo regresaban de labores de recolección de café en la zona cuando se produjo el accidente.

