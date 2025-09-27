Tres homicidios en menos de 24 horas: Alajuela, Escazú y Puntarenas registran víctimas jóvenes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó tres homicidios ocurridos en distintas zonas del país en las últimas 24 horas, dejando un total de tres fallecidos y cuatro personas heridas.

​En Desamparados de Alajuela, la madrugada de este sábado fue asesinado un joven de 19 años, de apellido Chavarría, en el sector Invu Las Cañas.

Según el reporte preliminar, la víctima se encontraba en una alameda junto a otras personas cuando un sujeto armado llegó al lugar y disparó en múltiples ocasiones, provocando la muerte inmediata del joven.

Producto del ataque, cuatro personas más resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital San Rafael de Alajuela; su estado de salud aún se desconoce.

Agentes judiciales realizaron labores de levantamiento de indicios y recolección de pruebas en el sitio.

Por otro lado, en Chacarita de Puntarenas, aproximadamente a las 7:50 p.m. del viernes, un hombre de 25 años, de apellido Aguilera, fue asesinado mientras transitaba en bicicleta por vía pública.

Testigos indican que fue interceptado por dos hombres en motocicleta, quienes le dispararon.

La víctima fue trasladada al Hospital Monseñor Sanabria, donde fue declarada fallecida. En el lugar, el OIJ recolectó indicios relevantes para la investigación.

A estos dos casos se suma el joven de 32 años de apellido Montero, el cual fue asesinado mientras conducía un vehículo en Guachipelín de Escazú este viernes. ​

Estos casos se mantienen bajo investigación, mientras las autoridades buscan dar con los responsables y esclarecer los móviles de estos homicidios.

