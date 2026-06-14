Tres hombres mueren al caer con su carro a quebrada en San Carlos

Tres hombres perdieron la vida luego de que el carro en el que viajaban cayera a un guindo la madrugada de este domingo en La Fortuna de San Carlos.

El incidente fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense (CRC) en su resumen de novedades de las últimas horas.

De momento se desconocen las razones por las cuales el vehículo se precipitó. Sin embargo, oficiales de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (SIORI-OIJ) se mantienen en la escena para iniciar las pericias que permitan esclarecer las circunstancias que mediaron en el hecho.

Pero ese incidente no es el único registrado durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

En total, se contabilizaron ocho accidentes de tránsito adicionales, en los que fallecieron 2 sujetos más y otros 13 resultaron heridos.



Una de las colisiones en las que hubo fallecidos tuvo lugar a eso de las 5:47 a. m. de este domingo en La Rita de Pococí, donde además un individuo terminó en estado crítico y otro requirió un traslado urgente a un centro médico.

Apenas unas horas antes, en la Ruta 32 —que comunica a San José con Limón—, un camión que transportaba verduras en apariencia atropelló y mató a un hombre de unos 35 años, quien todavía no ha sido identificado.

El informe preliminar de la Policía Judicial apunta a que el conductor del camión indicó a oficiales de la Policía de Tránsito que mientras circulaba por la carretera, supuestamente le tiraron un objeto y, en el intento de esquivarlo, sintió que le pasó por encima a algo, pero que decidió no detenerse hasta una zona segura. Fue entonces cuando los tráficos se devolvieron y hallaron el cuerpo del sujeto.

Al chofer se le practicó la alcoholemia y la misma arrojó resultado negativo, según el Organismo de Investigación Judicial.

El resto de incidentes se dieron en La Virgen de Sarapiquí, San Isidro del General de Pérez Zeledón, Siquirres, Las Juntas de Abangares, San Francisco de Dos Ríos y Catedral de San José, Carrandí de Matina.