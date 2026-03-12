Tres hombres condenados a 168 años de cárcel por asesinar a reconocido tiktoker en Parrita

La Fiscalía de Quepos y Parrita logró acreditar la culpabilidad de tres hombres, quienes fueron sentenciados a penas que suman 168 años de prisión por delitos contra la vida y tenencia de armas, relacionados con el homicidio de un creador de contenido conocido en TikTok.



Los imputados son Jefferson Monterrey Castrillo y Bryner Linares Fernández, quienes recibieron 55 años de prisión cada uno tras ser declarados responsables de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.



El otro sujeto, identificado como Ignacio Herrera Herrera, fue condenado a 58 años por ser hallado culpable por los mismos delitos y, adicionalmente, por uno de tenencia de arma permitida.



La causa judicial es conocida como caso “TikTokers”, debido a que Herrera, su compañera sentimental y la pareja que fue víctima —Eliécer Martín Torres León, conocido como “Tingo”, y Marisol Gómez Quesada— generaban contenido de forma independiente en la red social TikTok.

"Según se estableció durante el juicio, los hechos investigados en el expediente 23-000903-0072-PE se originaron tras la transmisión en redes sociales de una riña entre las dos mujeres, en la cual estuvieron presentes Herrera y Torres León. De acuerdo con lo expuesto en el debate, Torres intervino con el fin de separarlas.



"A raíz de conflictos previos entre las involucradas, la Fiscalía logró demostrar que Herrera ideó un plan para acabar con la vida del matrimonio, por lo que habría contratado a Monterrey y a Linares, ofreciéndoles ₡3 millones a cambio de cometer el crimen", señaló el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 30 de junio de 2023, en la vivienda de las víctimas, ubicada en Esterillos Oeste, en Parrita. Según lo acreditado en el juicio, los atacantes, acompañados por otras dos personas no identificadas, forzaron el ingreso a la casa mientras la pareja dormía, se dirigieron hasta la habitación y les dispararon.



Horas antes del ataque, Gómez publicó un video en redes sociales con un segmento de la canción Mi lado malo, del cantante panameño El Rookie, en el que hizo referencia a supuestas amenazas de muerte.



Como resultado del ataque armado, Torres León falleció en el lugar, mientras que su esposa sobrevivió a las heridas.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el móvil del homicidio de Torres León y la tentativa de homicidio contra Gómez estaría relacionado con conflictos personales que eran expresados en TikTok.



Tras la lectura de la sentencia, a los tres hombres se les amplió la medida de prisión preventiva mientras el fallo adquiere firmeza.

