Tres de los cinco sospechosos de millonario robo en supermercado de Limón irán a la cárcel

El Juzgado Penal de Talamanca ordenó seis meses de prisión preventiva contra tres de los cinco sospechosos vinculados con el millonario robo a un supermercado en Hone Creek, Limón.



Las personas que cumplirán la medida cautelar de ir a la cárcel son tres hombres de apellidos Alvarado, Carmona y Mora.

"En cuanto a los otros dos imputados, una mujer de apellido Granados y un hombre de apellido Meléndez, el Juzgado les impuso medidas no privativas de libertad por un plazo de 12 meses, entre ellas: prohibición de comunicación con testigos y víctimas, prohibición de ingreso al cantón de Talamanca, presentación periódica ante el Juzgado Penal de Limón y mantener domicilio fijo y actualizado", indicó el Poder Judicial.

Según la investigación, los sospechosos habrían utilizado equipo especializado para abrir la caja fuerte del supermercado mediante el uso de acetileno.

La Policía Judicial, a través de la Sección de Robos, ejecutó el martes 9 de setiembre seis allanamientos en diferentes puntos del país, con el objetivo de desarticular la presunta organización criminal.



Los operativos se realizaron en León XIII, Liberia, Cartago y Limón.

El millonario robo ocurrió el 19 de abril de 2025, cuando varios sujetos ingresaron al Palí de Hone Creek vestidos con uniformes de la empresa. Una vez dentro, amordazaron y golpearon a algunas de las personas presentes y lograron sustraer un aproximado de ₡50 millones utilizando óxido acetileno para abrir la caja fuerte.



Entre los detenidos figuran una exsupervisora de Walmart de la regional de Limón, quien presuntamente era parte del grupo criminal y pareja del líder de la organización, así como el administrador del Palí de Hone Creek, también investigado por su posible participación en los hechos.



El día de los allanamientos, tras una consulta de Teletica.com, la empresa Walmart, a través de su agencia de comunicación para Costa Rica, señaló que “ha brindado la colaboración necesaria a las autoridades competentes. Las personas supuestamente involucradas en el hecho son excolaboradores de la empresa”.

