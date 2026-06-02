Tres cocineras detenidas por presunto desvío de alimentos de comedor estudiantil

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) de Cartago dirigió este martes un operativo que culminó con la detención de tres mujeres investigadas por el presunto delito de peculado.



Según informó el Ministerio Público, las sospechosas, identificadas con los apellidos Valverde, Madrigal y Aguilar, laboran como encargadas de cocina en la escuela Los Ángeles, ubicada en Cartago.

"La investigación apunta a que, aparentemente desde enero de 2026, las funcionarias habrían desviado alimentos comprados con recursos estatales destinados al programa de comedor estudiantil.

"De acuerdo con la hipótesis fiscal, dichos productos estaban dirigidos a estudiantes en condición de vulnerabilidad económica y presuntamente fueron utilizados para fines particulares", indicó el Ministerio Público.

Tras su captura, las tres mujeres serán puestas a las órdenes de la Fiscalía, que decidirá su situación jurídica.



Las autoridades señalaron que el caso se mantiene en fase de investigación.

