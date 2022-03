Travesura infantil dejó en la calle a familia de emprendedores tras incendio

Una travesura infantil provocó que una familia de seis miembros perdiera su casa y sus pertenencias en un incendio.



La emergencia ocurrió el pasado miércoles en el residencial El Roble en San Rafael de Montes de Oca, San José. Ahora su familia pide ayuda para poder salir adelante.

Teletica.com conversó con Gretel Jiménez, madre de este hogar, que, por fortuna, no tiene vidas humanas que lamentar.

“Nosotros cocinamos con gas y los encendedores de gas no los tenemos en la cocina para evitar cualquier eventualidad, los tenemos en el cuarto, pero mi hijo entró al cuarto y lo agarró y se fue a encender un papel al patio. Él no se percató de que la hoja se apagara y la tiró al basurero y se fue al baño, cuando el de tres años fue el que avisó, comenzó a gritar que se le estaban quemando los juguetes, yo no estaba en casa, mi esposo y mis hijos fueron a ver en carrera, intentaron apagarlo, pero el fuego corrió muy rápido, por lo que mi esposo lo que percató fue sacar a mis hijos y luego tratar de sacar el tanque de gas para evitar una explosión. Cuando los bomberos llegaron, ya el 80% de la casa estaba en llamas”, explicó la madre.