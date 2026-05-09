Traspaso de Poderes deja tres detenidos y casi 50 personas atendidas por Cruz Roja

Durante el Traspaso de Poderes realizado este viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional, en San José, casi 50 personas requirieron atención médica debido a golpes de calor y la policía detuvo a tres por disturbios.

La actividad, en la que Rodrigo Chaves entregó el mando presidencial a Laura Fernández, estuvo marcada por las altas temperaturas y la exposición al sol desde tempranas horas de la mañana.

A partir de las 8 a. m., las puertas del recinto abrieron al público que formó parte del acto oficial en el que Fernández asumió como la presidenta número 50 de Costa Rica. Sin embargo, las condiciones climáticas afectaron la salud de algunos asistentes.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com, al cierre de la actividad, se atendieron 47 pacientes, de los cuales 44 fueron por emergencias médicas, tres por emergencias traumáticas y tres por emergencias por caídas.

Además, se trasladaron 10 personas a centros médicos, de las cuales ocho fueron pacientes estables y dos críticos por caídas.

Seguridad Pública confirmó que detuvieron a dos personas afuera del Estadio Nacional tras protagonizar una alteración al orden público, mientras portaban una bandera de Palestina. Ambas fueron remitidas a la Fiscalía de Flagrancia.

Mientras que una tercera persona fue detenida después por supuestamente morder a un oficial. Se trata de una mujer que, al parecer, intentó burlar los filtros de seguridad establecidos para el evento y fue llevada al Ministerio Público.

De igual manera, otro sujeto que intentó evadir los controles de ingreso fue detectado y retirado del lugar por personal de Seguridad Presidencial.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante la mañana y tarde de este viernes el Valle Central presentó condiciones parcialmente nubladas y temperaturas que rondaron los 32 grados centígrados. En San José, la temperatura alcanzó los 28 grados.