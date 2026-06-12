Trasladan en avión al Hospital de Niños a menor herida en accidente de tránsito en Limón

Una menor de 8 años fue trasladada de emergencia por vía aérea desde Limón hasta el Hospital Nacional de Niños (HNN), luego de resultar gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido la noche de este jueves en esa provincia.

La paciente recibió atención inicial por parte de la Cruz Roja Costarricense. Posteriormente, fue llevada a un centro médico de Limón, donde el personal de salud logró estabilizarla.

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos coordinaron un traslado aeromédico hacia San José para que recibiera atención especializada.

Según la información suministrada por la empresa SAAT, la menor presenta un importante trauma craneal. Por esta razón, fue trasladada bajo estricta supervisión médica hasta el HNN.

Hugo Espinosa, representante de SAAT, explicó a Telenoticias que el operativo se realizó en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social y personal especializado en atención de trauma.

La aeronave despegó desde Limón y trasladó a la paciente hasta la capital, donde fue ingresada de emergencia al centro pediátrico.

Al cierre de esta información, la niña permanece internada en condición delicada. Los especialistas del Hospital Nacional de Niños mantenían esfuerzos para estabilizarla y preservar sus signos vitales.

Las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias que rodearon el accidente de tránsito.