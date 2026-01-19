Trasladan de urgencia a niña de 5 años mordida por serpiente venenosa

Una menor de 5 años fue trasladada de urgencia a un centro médico tras sufrir la mordedura de una serpiente lora venenosa en el distrito de Patarrá, en Desamparados, San José.



El incidente ocurrió cuando la serpiente, identificada como una lora juvenil, mordió el dedo índice de la niña por razones que se desconocen.

Al lugar se presentaron paramédicos de la Estación de Bomberos de Desamparados, quienes brindaron atención inicial a la paciente.



De acuerdo con la información confirmada por la benemérita, se coordinó el traslado urgente con personal de la Cruz Roja Costarricense, hacia la Clínica Marcial Fallas, para su valoración y tratamiento médico.



Según datos del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (UCR), la serpiente lora es una especie venenosa de tamaño pequeño a moderado, que puede alcanzar hasta 97 centímetros de longitud, aunque los ejemplares adultos miden en promedio entre 60 y 70 centímetros.



La institución detalló que esta especie es principalmente arbórea, aunque suele encontrarse en el suelo y en la base de los árboles, especialmente en bosques secundarios alterados, tacotales y plantaciones de café.

