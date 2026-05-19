Trasladan de centro educativo y residencia a estudiante sospechoso de apuñalar a compañero en Guanacaste

La Fiscalía Penal Juvenil confirmó a Teletica.com que el estudiante sospechoso de apuñalar a un compañero en Guanacaste fue trasladado de centro educativo y de lugar de residencia.



El caso se remonta a la noche del martes 12 de mayo, cuando un adolescente de 17 años presuntamente hirió con arma blanca a otro estudiante menor de edad durante un altercado ocurrido en Belén de Carrillo.

“La Fiscalía Penal Juvenil de Nicoya confirmó que existe una investigación por los hechos, en la cual se efectuó una serie de diligencias para atraer a la persona ofendida.

“La persona imputada se trasladó de centro educativo y de lugar de residencia, ambos lejos de la víctima. De momento, esta es toda la información que se puede brindar”, indicó la Fiscalía.

El incidente con el que se le relaciona se registró a las 9:55 p.m. en un parqueo ubicado frente al Centro Integrado de Educación de Adultos (Cindea) de la zona. Según el reporte policial, los involucrados, de 16 y 17 años, discutieron cuando se disponían a abordar un autobús, situación que derivó en una pelea.



Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante el enfrentamiento el joven de 17 años presuntamente atacó al otro estudiante con un arma blanca, provocándole una herida en uno de los glúteos. La víctima fue trasladada en condición estable a un centro médico en Filadelfia y posteriormente remitida al Hospital de Liberia para recibir atención especializada.



Tras lo ocurrido, el sospechoso abandonó el lugar. Sin embargo, a las 11:35 p.m. del mismo día, su madre se presentó en la delegación policial de Playas del Coco para entregarlo a oficiales de la Fuerza Pública.



El caso se mantiene bajo investigación.