Tras violento asalto a turistas extranjeros en Tilarán, cámaras del sector alzan la voz

El reciente asalto armado contra turistas extranjeros en Tilarán, Guanacaste, donde una familia fue atacada dentro de una vivienda de alquiler vacacional, generó preocupación en el sector turístico. Representantes de distintas cámaras hicieron un llamado a reforzar las medidas de seguridad.

Flora Ayub, representante de la Cámara de Hoteles, señaló que la seguridad de los turistas no es negociable y debe ser una prioridad compartida por todos los actores del sector.

Desde la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) reiteraron su compromiso con un turismo seguro, responsable y de calidad, e instaron tanto al sector privado como al sector público y a las autoridades de seguridad a redoblar esfuerzos preventivos.

Las cámaras reconocieron que, en este caso particular, la respuesta policial fue pronta, inmediata y efectiva. No obstante, advirtieron sobre la necesidad de extremar las medidas de prevención, especialmente durante la actual temporada alta en regiones altamente turísticas.

Asimismo, alertaron que en los últimos meses se ha registrado un incremento de asaltos en hospedajes no tradicionales, una situación que afecta la imagen del país a nivel internacional.

Ante estos hechos, Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que han detectado casos en los que los delincuentes investigan previamente a las víctimas.

“En la zona costera del Pacífico principalmente hemos tenido incidentes con personas de diversas nacionalidades: europeos, asiáticos y norteamericanos. De acuerdo con nuestro análisis, los delincuentes obtienen información previa para perfilar a personas con recursos económicos”, recalcó Soto.

Violento asalto contra extranjeros en Tilarán

Los hechos ocurrieron la noche del jueves, en el sector de Lago Cote, zona alta de Nuevo Arenal de Tilarán, donde una familia estadounidense había alquilado la vivienda como alojamiento vacacional por un mes y apenas llevaba una semana en el lugar.

Según las autoridades, tres sujetos armados llegaron al sitio en motocicletas, desconectaron las cámaras de seguridad y amenazaron a las víctimas. Mientras los niños lograron esconderse fuera de la vivienda, los adultos fueron amordazados y obligados a entregar dinero en efectivo y objetos de valor.

Una de las personas afectadas logró conservar su teléfono celular y alertar a las autoridades, lo que permitió una rápida movilización policial. Durante la intervención se produjo un intercambio de disparos, en el que uno de los presuntos asaltantes falleció.

Otro de los sospechosos fue detenido tras el violento hecho, mientras que un tercer sujeto permanece en fuga.

​



