Tras seguirlo por más de un kilómetro, detienen a conductor que atropelló y mató a motociclista

Un hombre fue detenido este sábado por la mañana tras protagonizar un mortal atropello en San Sebastián, al sur de la capital.

Según trascendió de manera preliminar, el accidente ocurrió antes de las 5 am, cuando el chofer viajaba sobre la ruta de Circunvalación.

El carro en que viajaba atropelló a dos motociclistas, uno de los cuales fue arrastrado varios metros.

Uno de ellos fue trasladado al hospital, mientras que el otro falleció.

Este hecho fue cerca de la llamada rotonda de San Sebastián. De inmediato, se dio una persecución y el conductor fue detenido en las inmediaciones del puente elevado de Hatillo 6.

Varios videos que circulan en redes sociales muestran el vehículo con dirección a ese punto poco después de ocurrido el accidente arrastrando una motocicleta.

Las autoridades investigan si el conductor, ahora detenido, estaba bajo los efectos del licor.