Tras persecución policial, capturan a sospechoso de violar niña en Guanacaste

Tras una persecución policial, un hombre fue detenido en Guanacaste como sospechoso de violar a una niña.



Según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública de Santa Cruz aprehendieron al sospechoso en la localidad de Huacas.

"El detenido, un nicaragüense de apellido Martínez, fue capturado durante la mañana de este miércoles luego de que los oficiales iniciaran un operativo tras ser informados de lo ocurrido", indicó Seguridad.



Posteriormente, Martínez fue remitido a la orden de la Fiscalía de Santa Cruz, donde será procesado por los hechos denunciados.



En cuanto a la víctima, recibió atención en un centro médico, así como acompañamiento de las autoridades judiciales a cargo del caso.

