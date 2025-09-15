Tras persecución, autoridades decomisan 112 paquetes de cocaína

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, confirmó que la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras realizaron un operativo antidrogas en la Zona Sur del país, donde decomisaron 112 paquetes de cocaína.

Los hechos ocurrieron este domingo 14 de setiembre, en el puesto de control del kilómetro 35 de la carretera Interamericana Sur.

En la acción policial fue detenido un costarricense de apellido Álvarez, quien accedió de manera voluntaria a la revisión del vehículo. Sin embargo, a las autoridades les llamó la atención inconsistencias en la cajuela, motivo por el cual le pidieron al conductor que estacionara el carro a la orilla de la calle para poder inspeccionar de manera más detallada.

De acuerdo con Zamora, en ese momento, el sujeto ﻿aceleró e intentó huir.﻿ Tras una persecución, las autoridades lograron detenerlo más adelante.

Los paquetes de cocaína venían ocultos en un doble forro en la cajuela del automóvil.

Álvarez, quien tiene antecedentes policiales por violencia contra la mujer, fue detenido y puesto a disposición judicial para el debido proceso.