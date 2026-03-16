Tras intento de robo de patrulla, Seguridad abre investigación contra policías de Coto Brus

El Ministerio de Seguridad Pública abrió una investigación tras el intento de robo de una patrulla policial, ocurrido la mañana del domingo en Coto Brus.



El ministro Mario Zamora confirmó a Teletica.com que el caso se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió y establecer eventuales responsabilidades.

“El caso está en investigación, tanto desde el punto de vista del cumplimiento de deber técnico por parte de nuestros efectivos como de quienes hicieron uso de un bien público como una patrulla, manejándola sin permiso y moviéndola de un lugar en que estaba ubicada a otro en que fue interceptada”, indicó el jerarca.

Los hechos se registraron la mañana del domingo 15 de marzo en el sector de Sabalito, cuando dos hombres que habían sido detenidos como sospechosos por el robo de una motocicleta lograron sustraer una radiopatrulla de la Fuerza Pública mientras permanecían esposados.



De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente ocurrió cerca de las 10:45 a. m., cuando oficiales atendieron una alerta por el robo de una motocicleta en la zona. Tras la intervención policial, los sospechosos fueron ubicados, detenidos y colocados dentro del vehículo mientras se realizaban las diligencias correspondientes.



Durante el operativo, varias personas intentaron llevarse la motocicleta recuperada, situación que obligó a los oficiales a intervenir. En medio de la confusión, los dos detenidos lograron escapar conduciendo el carro policial.

“Se están investigando los hechos, tenemos una información inicial que un escenario de descuido es el que permite que un sujeto ingrese a la cabina del automotor, lo accione y proceda a desplazarse en él, luego se da una interceptación en carretera y se logra recuperar”, señaló Zamora.

La radiopatrulla fue localizada aproximadamente a un kilómetro de distancia gracias al sistema de GPS del vehículo y al apoyo de otras unidades policiales que cerraron el perímetro en la zona.

“Ya interpusimos la denuncia frente al sujeto que hizo uso de esa radiopatrulla y abrimos una investigación respecto a nuestros funcionarios por el deber de cuidado que tienen de los bienes asignados a ellos”, concluyó el jerarca.

Tras la recaptura, ambos hombres quedaron a la orden del Ministerio Público para el proceso correspondiente.

