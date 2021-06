Tras incendio, gemelas recién nacidas aún no tienen dónde vivir

Las gemelas recién nacidas que perdieron todo luego de que un incendio consumiera la casa de su familia en San Sebastián, el pasado 26 de mayo, aún no tienen dónde vivir.



Heidy Araya, mamá de Tifany y Britany, contó a Teletica.com que, desde la emergencia, están hospedadas donde una hermana en Desamparados, ya que no recibieron ayuda para adquirir un bono de vivienda.

“Las gemelitas están bien y la que estaba internada me la dieron al día siguiente del incendio. Ellas nacieron prematuras, pero por suerte su salud ha mejorado y yo estoy más tranquila. Por el lado del Gobierno no nos han ayudado porque dicen que no hay presupuesto para la casita ni bonos”, dijo Araya.