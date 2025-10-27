Tras huir a Panamá, investigado por femicidio en Golfito confesó crimen a su mamá

El sospechoso de asesinar a su pareja en unas cabinas en Guaycará de Golfito, Puntarenas, escapó a Panamá, donde, al parecer, le confesó el crimen a su madre.



Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron este domingo (vea video adjunto de Telenoticias).



La víctima fue identificada como Perla Lagos Oporta, de 35 años y de nacionalidad nicaragüense. El investigado por este caso es un hombre de apellido González, de 38 años, oriundo de Panamá.



Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la causa de muerte de la mujer fue por asfixia.



Un compañero de Lagos, al ver que no respondía las llamadas, se dirigió a la Fuerza Pública de la zona: tenía dos días de no saber nada de ella y le comentó a los oficiales su preocupación porque la pareja de la mujer se comportaba con mucha violencia.



La Policía, al recibir la alerta, se trasladó hasta las cabinas y encontró el cuerpo de la mujer en el baño. Según los encargados del lugar, a la pareja se le vio ingresando en horas de la tarde y no se percataron de cuándo se fue el hombre.



El OIJ capturó al sospechoso en suelo panameño con ayuda de Interpol.

