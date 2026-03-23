Tras el año más letal, cifras apuntan a una reducción en homicidios en este 2026

“Es muy probable que tengamos menos de 800 homicidios” y “las cosas podrían mejorar”, afirmó Michael Soto, al referirse a la tendencia actual de la violencia homicida en el país durante una conferencia de prensa realizada este lunes.



El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que, tras el 2023 —catalogado como el año más violento en la historia nacional con 905 homicidios—, los indicadores recientes muestran una desaceleración en la incidencia de estos delitos.



En comparación, el año 2022 había cerrado con 654 homicidios, con un promedio de 1,8 casos diarios, cifra que aumentó a 2,5 homicidios por día durante 2023. Según los datos oficiales, el 80% de estos crímenes están vinculados con el narcotráfico.



Para 2024, el país registró 876 homicidios, mientras que en 2025 la cifra fue de 870, reflejando una leve disminución tras el pico histórico.



En cuanto a la distribución geográfica durante el año más crítico, los cantones con mayor incidencia fueron Batán, con 51 homicidios; el cantón central de Puntarenas, con 68; y el cantón central de Limón, con 91 víctimas.



De acuerdo con Soto, en lo que va del presente año se contabilizan 156 homicidios, lo que representa 58 menos que en el mismo periodo del año anterior. El promedio actual se ubica en 1,9 homicidios diarios.



El jerarca indicó que, de mantenerse esta tendencia, el país podría cerrar el año con aproximadamente 693,5 homicidios, consolidando una reducción significativa respecto a los años recientes.

"Con la tendencia que llevamos y si el promedio de homicidios se mantiene como está en la actualidad en 1,9 homicidios por día, podríamos llegar a final de este año a 693,5 homicidios", apuntó Soto.

Asimismo, destacó que el trabajo conjunto entre la Fuerza Pública, los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y las policías municipales ha sido clave para la contención de la violencia.

“No se puede trabajar por aparte, hay que trabajar en equipo”, señaló Soto.

Finalmente, el jerarca apuntó que el Plan Estratégico de Contención y Control de la Violencia (PECOV) ha generado resultados positivos, al evidenciar señales de mejora que, según indicó, deben sostenerse en el tiempo para consolidar la reducción de los homicidios en el país.

