Tras dos meses de lucha en hospital, muere mujer baleada por su pareja en Cartago

Una mujer de 28 años falleció, el domingo anterior, tras permanecer dos meses internada luego de recibir un disparo en la cabeza, presuntamente, a manos de su pareja.



La víctima, identificada como Jocelyn Ramírez Pérez, era madre de tres menores y vecina de Oreamuno de Cartago. El hecho ocurrió en octubre, dentro de la vivienda donde residía con su esposo, con quien recientemente se había casado y quien figura como principal sospechoso del femicidio (vea video adjunto de Telenoticias).



De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, la mujer, al parecer, discutió con su pareja y, cuando se dirigía hacia la casa de su madre, el hombre aparentemente le disparó en la cabeza. Fue trasladada de emergencia al Hospital Max Peralta y luego remitida al Hospital Calderón Guardia, donde permaneció internada hasta su muerte.



Tras el ataque, el sospechoso huyó y se ocultó en la vivienda de su madre, donde fue localizado por oficiales de Fuerza Pública durante un operativo. En ese momento, la Fiscalía ordenó su detención y el decomiso de la ropa que llevaba puesta el día de los hechos, ya que, supuestamente, se cambió y limpió para eliminar posibles rastros.



Familiares de Jocelyn la describieron como una persona trabajadora, humilde y dedicada a sus hijos.

“Ella siempre fue una persona que le ayudaba a los demás, a pesar de que a veces no podía; fue una muy buena hija, bastante trabajadora y como madre siempre se dedicó a trabajar por ellos.

"Era muy humilde y tenía buena relación con los demás, su manera de ser era amistosa. Lo que quería era sacar adelante a su familia”, expresó un familiar.

El sospechoso permanece detenido mientras el caso continúa bajo investigación.

