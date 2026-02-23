Tras dos días en hospital, muere hombre baleado afuera de supermercado en Escazú

Una violenta discusión terminó en una balacera que dejó a un hombre fallecido (vea video adjunto de Telenoticias).

De acuerdo con la Policía Municipal de Escazú, todo inició en San Antonio, en el cantón josefino, donde los vecinos reportaron una riña entre dos motociclistas y dos hombres que salían de un supermercado.

"En las afueras de este negocio tienen una pequeña discusión. Los de la moto se retiran, pero regresan poco tiempo después. Disparan en varias ocasiones contra estas dos, sin lograr impactarlos. Pero un tercero que no tenía nada que ver en el asunto es alcanzado por una de estas balas. Se retiran del lugar. La situación duró escasos seis segundos. "Poco tiempo después, cuando retiran al herido en un vehículo particular, los mismos sujetos le disparan al vehículo", explicó el vocero del cuerpo policial, José Rodolfo Ibarra.

Ese segundo tiroteo ocurre cerca de Piedras Amarillas de San Antonio de Escazú, cuando los allegados trasladaban a la víctima a la Cruz Roja Costarricense (CRC).

Fue entonces que intervinieron los oficiales de la Policía Municipal de Escazú, quienes brindaron apoyo a las víctimas.

El sujeto fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, en San José, donde falleció dos días después. El ofendido fue identificado como de apellido Sánchez, de 31 años de edad.

Ahora el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca a los responsables del hecho, que se presume son vecinos de Escazú.

Si usted tiene información que pueda ayudar a la Policía Judicial puede hacer el reporte a la línea confidencial 800-8000-645.