Tras condena, Otto Guevara asegura que mantendrá su aspiración a una curul

Otto Guevara, candidato a diputado por el Partido Unión Liberal, dice que mantendrá su aspiración, a pesar de haber sido condenado a prisión, este miércoles, por cuatro delitos de falsedad jurada.



El político fue sentenciado a cuatro años cárcel y durante ocho no podrá ocupar cargos públicos o de elección popular. Sin embargo, por aplicación de las reglas de penalidad del concurso material de delitos, las penas se redujeron a tres años de cárcel y la inhabilitación de cargos públicos a seis.

El exlegislador se le otorgó la posibilidad de no ir a prisión, siempre y cuando no cometa delitos dolosos durante cinco años.

Declaraciones de Otto Guevara:





Guevara considera que las argumentaciones del juez son inconstitucionales, por lo que van a proceder ante el Tribunal de Apelación y llevar el caso hasta últimas instancias. Dice que, de ser necesario, terminará en Casación.

“Estoy muy desilusionado por las argumentaciones del juez, vamos a esperar la resolución integral, no compartimos su posición y obviamente vamos a apelar y esto se termina inclusive en Casación. El juez hizo aseveraciones que son inconstitucionales porque está partiendo de que una persona que no tiene participación accionaria en una sociedad debe reportar si es directivo. En el periodo que fui diputado era directivo de casi 26 sociedades anónimas y no declaré porque no tenía participación accionaria”, argumentó Guevara.