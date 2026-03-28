Tras cinco horas de búsqueda aparece vivo menor de tres años desaparecido en Dota
El pequeño fue encontrado por los equipos de rescate en la zona.
El pequeño de tres años que se perdió este sábado en una montaña de La Cima, en Dota, fue encontrado con vida por los equipos de rescate que trabajan en la zona.
Así lo confirmó esta tarde la Cruz Roja luego de cinco horas de intensa búsqueda.
“En estos momentos el menor de tres años fue encontrado con vida, se realiza la extracción al puesto de mando”, resumieron las autoridades.
Posteriormente, los equipos de rescate confirmaron que el pequeño fue encontrado en perfecto estado de salud.
El menor se extravió esta mañana luego de que un familiar que lo acompañaba lo perdiera de vista.
Tras reportar la desaparición, un amplio contigente de Cruz Roja y Fuerza Pública se movilizó al lugar y desarrolló un operativo con equipos especializados para dar con el pequeño.