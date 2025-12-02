Tras asaltar a chofer de bus, capturan a reo que escapó de cárcel en Alajuela

Un hombre que se había fugado del Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora, en Alajuela, fue detenido este martes por un chofer de autobús al que asaltó en la autopista General Cañas.



Según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública, el hecho ocurrió en Ulloa de Heredia, cerca del colegio Castella, cuando un autobús permanecía varado en la vía pública y su conductor realizaba maniobras para revisarlo. En ese momento, un hombre se acercó y, presuntamente portando un arma blanca, lo asaltó.



Varias personas que se encontraban en el sitio auxiliaron al conductor y lograron retener al sospechoso mientras solicitaban apoyo de la Fuerza Pública.

"Cuando los oficiales llegaron al lugar, identificaron al detenido como un sujeto de apellido Garita.

"Durante la verificación de identidad, la Policía Penitenciaria confirmó que se trataba de un prófugo del CAI Luis Paulino Mora", indicó Seguridad Pública.

El afectado relató a los presentes: “Yo soy el chofer del bus y él me robó, me robó plata y me quitó hasta el teléfono. Ténganlo prensado. Revísenle la bolsa a ver si le quedó más plata”.

Las expresiones se dieron en el momento en que el conductor, con ayuda de otros ciudadanos, lograron retener al sospechoso, quien habría intentado huir tras asaltarlo utilizando un cuchillo y un desatornillador.



Tras su detención, la Fuerza Pública coordinó su inmediata remisión al sistema carcelario.



Garita cumple, desde el 2023, una condena de 18 años de cárcel por el delito de robo agravado.