Tras análisis, OIJ confirma que restos hallados en charral quemado no eran de perros

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los restos óseos hallados en bolsas plásticas, durante la atención de la quema de un charral en Desamparados, San José, no corresponden a perros.

Los análisis realizados determinaron que las osamentas pertenecen a cerdos.



De acuerdo con información brindada por la Policía Judicial, el incidente fue reportado este jueves y atendido por agentes de la Sección Especializada contra los Delitos Ambientales, quienes se desplazaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

En un inicio, los restos fueron remitidos para análisis con el fin de determinar exactamente a qué animal pertenecían. Posteriormente, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), los investigadores establecieron que las osamentas encontradas corresponden a cerdos.



El OIJ indicó que las investigaciones se mantienen en curso tras el hallazgo.



El Cuerpo de Bomberos había informado que durante la atención de un incendio en un charral se localizaron varias bolsas plásticas que contenían restos óseos, e inicialmente se presumía podían corresponder a perros. El hecho se registró el miércoles, cuando bomberos realizaban labores de control del fuego en un sector de la urbanización Madeira, donde se produjo el hallazgo de los restos.

