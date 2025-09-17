Tras 24 horas de búsqueda, aparecen cuerpos de desaparecidos en Jacó y Herradura

La Cruz Roja Costarricense confirmó la localización sin vida de dos hombres que habían sido reportados como desaparecidos en las playas de Jacó y Herradura, tras accidentes acuáticos ocurridos el pasado 15 de setiembre.



Las víctimas fueron identificadas como Benjamín Marín Córdoba, de aproximadamente 40 años, desaparecido en Herradura, y Bryan Jesús Arias Mendoza, de 32, desaparecido en Jacó.

"Después de poco más de 24 horas de labores de rastreo, la mañana de este miércoles se ubicaron ambos cuerpos.

"El operativo contó con el apoyo de embarcaciones de lugareños, 10 cruzrojistas, tres ambulancias, dos vehículos de operaciones, un jetski, un bote y la colaboración del Servicio Nacional de Guardacostas", dijo Jorge Matamores, de la Cruz Roja Costarricense.

El hallazgo se produjo primero con la localización de uno de los hombres en Herradura y, minutos más tarde, se dio la ubicación del segundo.

Los cuerpos fueron entregados a la Fuerza Pública, a la espera de las diligencias correspondientes por parte de las autoridades judiciales.

