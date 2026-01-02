Tras 20 horas desaparecido, encuentran sin vida a hombre en laguna de Río Cuarto

La Cruz Roja confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo del hombre que desapareció la tarde de ayer en la laguna de Río Cuarto, Alajuela.

El hallazgo se reportó minutos antes de las 10 am, luego de casi 20 horas de trabajo de los equipos de rescate para tratar de dar con la víctima, quien desapareció luego de ingresar al agua.

Desde las primeras horas de este viernes las autoridades retomaron las labores de búsqueda con un equipo especializado de buceo, hasta que finalmente el cuerpo fue localizado.