Sucesos
Tras 20 horas desaparecido, encuentran sin vida a hombre en laguna de Río Cuarto
Se trata de la segunda víctima mortal de un accidente acuático en lo que va de este 2026.
La Cruz Roja confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo del hombre que desapareció la tarde de ayer en la laguna de Río Cuarto, Alajuela.
El hallazgo se reportó minutos antes de las 10 am, luego de casi 20 horas de trabajo de los equipos de rescate para tratar de dar con la víctima, quien desapareció luego de ingresar al agua.
Desde las primeras horas de este viernes las autoridades retomaron las labores de búsqueda con un equipo especializado de buceo, hasta que finalmente el cuerpo fue localizado.
Esta es la segunda víctima mortal por un accidente acuático en lo que va del 2026, pues ayer también se reportó la muerte de una menor de 12 años, quien murió ahogado en una poza en San Mateo de Alajuela.