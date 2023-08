Tránsito: “Motorizados están haciendo concentraciones como si fueran artistas de carretera”

“En Guanacaste se hizo una intervención inmediata por parte de la delegación de Liberia, logrando detener a varios de los motociclistas, muchos no estaban acreditados como conductores; no portaban documentos, casos, cintas reflectivas, entre otras infracciones que se lograron detectar. Esto fue el fin de semana anterior y se ha venido detectando no solo en esta provincia, sino también se han hecho convocatorias masivas en diferentes lugares”, dijo Andrea Briceño, vocera de Tránsito.