Trailero que arrasó con agujas en Ruta 27 pide disculpas

El trailero Maykol Abarca pidió disculpas, este viernes, luego de arrasar con dos agujas del peaje en la Ruta 27, el martes anterior.



Abarca, de 27 años, comentó a Teletica.com que lo hizo en un momento de cólera porque, días antes, una de las barreras del peaje le golpeó el camión cuando iba pasando y nadie se hizo responsable.

“Quiero aclarar que mi molestia fue porque el día 27 de mayo tuve un percance en el peaje de San Rafael y el lunes me dieron la respuesta y me molesté porque no me gustó lo que me dijeron, les pedí una explicación, pero nunca la hicieron, así que me llené de mucha cólera. Hoy tuve una reunión con los de Globalvia y me disculpé por lo que pasó”, dijo Abarca.