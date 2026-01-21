Tráiler se le mete al tren en Tibás: seis personas valoradas

La noche de este martes se registró la primera colisión entre un tren y un tráiler en la zona de Cinco Esquinas de Tibás, a 100 metros al este del plantel de buses de Caribeños.

Producto del impacto, la carreta del vehículo pesado quedó completamente volcada. Afortunadamente, tanto el conductor del tráiler como los pasajeros que viajaban en el tren resultaron ilesos.

Edwin Quirós, bombero que atendió la emergencia, informó: “Valoramos seis pacientes, todos en condición estable. En el vehículo articulado viajaban dos ocupantes, ninguno resultó herido de gravedad”.

El tren involucrado en el accidente se dirigía de San José hacia Heredia. Debido al choque, varios servicios ferroviarios quedaron suspendidos. Los trenes que venían de Heredia hacia San José realizarán su último recorrido en Colima de Tibás, según confirmaron las autoridades.

El incidente generó gran movilización de cuerpos de emergencia y obligó a la suspensión temporal de operaciones en la ruta, mientras se realizan las labores de retiro del tráiler y verificación de la infraestructura ferroviaria.







