Tráiler pierde 300 cajas con botellas vacías de cerveza en rotonda de San Sebastián

Al menos 300 cajas con botellas vacías de cerveza se le cayeron a un tráiler en la rotonda de San Sebastián.

El hecho generó un fuerte congestionamiento vial y un gran susto para varias personas que se encontraban en la zona.

El vehículo, perteneciente a una cervecería, salía de la rotonda de San Sebastián y aparentemente se dirigía hacia Circunvalación cuando ocurrió el accidente.

La carga se desestabilizó y las cajas con botellas vacías terminaron esparcidas sobre la vía.

Don Jorge Scott, quien se encontraba trabajando en las cercanías, relató que tuvo que correr al ver cómo caían las cajas.

Aunque la pérdida representó un golpe para la empresa, resultó beneficiosa para Carlos Oconitrillo, dueño de una recicladora, quien recogió gran cantidad de vidrio.

Tras el accidente, el tránsito se complicó en la zona, pero aproximadamente una hora después la situación volvió a la normalidad.