Tráiler fuera de control choca vehículos, una casa y derriba postes en Ciudad Quesada

Un tráiler que presuntamente se quedó sin frenos provocó un accidente múltiple, la mañana de este lunes, en Ciudad Quesada, Alajuela, dejando daños materiales en varios puntos de la vía.



El hecho se registró a las 7:15 a. m. en los semáforos ubicados frente a Cedeco, según confirmó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo pesado, que transportaba concentrado, habría presentado una falla en el sistema de frenos al ingresar a la zona.



El tráiler impactó varios automóviles, una vivienda y derribó postes del tendido eléctrico, lo que obligó al cierre del paso mientras se atiende la emergencia.



La cámara del centro de monitoreo de la Policía Municipal de San Carlos captó el momento exacto del accidente.

Video del tráiler sin frenos:



Cuatro personas resultaron con golpes leves; sin embargo, ninguna requirió traslado a un centro médico.

Equipos de emergencia y autoridades de tránsito permanecen en el sitio coordinando la atención del incidente, la regulación vehicular y la seguridad de los transeúntes.

