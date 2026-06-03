Tragedia familiar en Siquirres: menor cumple amenaza y mata a su hermano por disputa de drogas

Un menor de 16 años cumplió una amenaza y asesinó a su propio hermano de 18 años tras una disputa por el control de un puente utilizado para la venta de droga en la comunidad de Betania de Siquirres.

De acuerdo con la Policía Judicial, los barrios donde operaban cada uno de los hermanos estaban separados por el puente en calle Rojitas. El fallecido, de apellido Jiménez, controlaba el sector derecho, mientras que su hermano menor operaba en el lado izquierdo y lo había amenazado con no cruzar la estructura.

La noche del 8 de mayo, Jiménez fue citado junto a un amigo en el barrio Tobías Vaglio, donde fueron atacados a balazos. Jiménez murió en el lugar, mientras que su acompañante sobrevivió.

Por este caso, el OIJ realizó cuatro allanamientos: tres en Siquirres y uno en Grecia, Alajuela. En los operativos se detuvo a un sospechoso de apellido Esquivel, de 23 años, mientras que el menor de edad, hermano de la víctima, permanece en fuga.

Cabe destacar que el pasado 8 de enero, el OIJ de Siquirres había detenido al ahora fallecido en un allanamiento, aunque posteriormente quedó en libertad.

El detenido fue remitido a la Fiscalía, que solicitará medidas cautelares en su contra mientras avanza la investigación por homicidio calificado y tentativa de homicidio. El menor de edad continúa siendo buscado, y cualquier información puede ser reportada de manera confidencial a la línea del OIJ 800-8000-645.