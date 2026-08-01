Tragedia enluta Turrialba: Dos mujeres mueren tras accidente

La comunidad de la Suiza de Turrialba amaneció con una lamentable noticia tras confirmarse la muerte de dos mujeres en un grave accidente de tránsito.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado, del supermercado Palí, 200 metros al este.

De acuerdo con información suministrada por la Cruz Roja, se atendió el choque de un vehículo liviano contra una casa, al llegar, las unidades ubican a las dos mujeres ya sin vida. Además, se trasladó en ambulancia a un hombre en condición grave hasta el Hospital William Allen.

El paso por el lugar permaneció cerrado durante algunas horas mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaba el levantamiento de los cuerpos.